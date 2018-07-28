Українська Православна Церква урочисто відзначила 1030-річчя Хрещення Русі

Сьогодні, у день пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира, у Святому Хрещенні Василія, та з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію на площі перед Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За богослужінням молилися тисячі парафіян та прочан, які приїхали до Києва на ювілейне свято з усіх регіонів України та з інших держав. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За Божественною літругією архієреї, духовенство та віряни на чолі з Предстоятелем навколішки піднесли сугубу молитву про мир в Україні.

Після запричасного стиха керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зачитав Звернення єпископату Української Православної Церкви до кліру, чернецтва та мирян з нагоди 1030-ліття Хрещення Київської Русі. у Зверненні підкреслено значення для українського народу Хрещення Русі святим князем Володимиром, дана оцінка викликам, які постають перед Церквою у наш час, висловлені співчуття та підтримка чадам УПЦ, які страждають від бойових дій, а також окреслено основні завдання, що стоять перед Церквою, і головне з них – “несення Слова Божого людям, які будучи навіть охрещеними, не живуть життям у Христі”.

“Переконані, що Церква Христова не повинна бути інструментом у руках будь-якої держави чи політичної ідеології, звідки б вона не походила, – наголошується у тексті Звернення. – Разом з тим, це не означає, що Церква має бути відстороненою від народу та актуальних проблем, які переживають реальні люди, суспільство чи держава. Українська Православна Церква виховує в людях справжній патріотизм, тобто любов до Бога, до свого ближнього і Вітчизни. Тільки такий патріотизм може бути здоровим фундаментом для утвердження держави”.

По завершенні богослужіння Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав усіх вірних Української Православної Церкви з ювілеєм – 1030-річчям Хрещення Русі та днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. “Святий князь Володимир дав нам можливість іти дорогою до Христа, – наголосив Архіпастир. – Ми повинні, як чада святого князя Володимира, оберігати себе від гріха – як би це не було важко – і йти до Христа”.

Напередодні Предстоятель очолив урочисте всенічне бдіння також на соборній площі в Лаврі. А молитва паломників у святій обителі продовжувала лунати всю ніч. У Трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври безперервно звершувались молебні та акафісти перед вісьмома святинями, які очолювали Великий Хресний хід.

Нагадаємо, вчора, з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі та дня пам’яті святого великого князя Володимира, на Володимирській гірці у Києві Предстоятель УПЦ очолив велелюдний молебень та Великий Хресний хід, у якому взяли участь делегації 12 Помісних Православних Церков та близько 250 тисяч вірян.