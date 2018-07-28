Митрополит Онуфрій в день 1030-ліття Хрещення Русі побажав українцям жити в мирі

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій в день 1030-ліття Хрещення Русі побажав українцям йти дорогою до Христа, як йшов нею святий князь Володимир.

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", про це Блаженніший сказав після святкової Божественної літургії у Києво-Печерській лаврі.

"Вітаю з ювілеєм 1030-ліття Хрещення нашої землі, нашого народу. Святий князь Володимир, який спочатку сам приобщився до Божої благодаті, відчувши красоту, силу і велич, ... і він сам хрестив весь руський народ. Святий князь Володимир навчив нас йти дорогою до Христа, до Бога, навчив нас жити благочестиво на землі і насолоджуватися Дарами благодаті Святого Духа. Він навчив нас служити Богові, а не гріху. Тому ми і понині, як чада святого князя Володимира, оберігатися від гріха, яким би він не був привабливим.

Ми повинні вклонятись від нього, і йти до Христа якою б не була важкою дорога, ми повинні йти до Христа, тому що так зробив наш Хреститель і Просвітитель святий князь Володимир. І він сьогодні молиться за нас, щоб Господь благословив нашу землю, благословив наш народ, благословив нашу владу, і Господь навчив нас жити в мирі, злагоді, любові один до одного. Це дорога, яка веде людину до вічного спасіння на небі у Христі Іісусі Господі нашім. Йому слава!" - сказав Митрополит Онуфрій.