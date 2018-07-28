Станом на першу годину дня у хресній ході УПЦ КП взяли участь 65 тисяч людей та 2,5 тисячі правоохоронців

Про це у Facebook написала заступник директора Департаменту комунікації МВС України Вікторія Навроцька.

За її словами, правоохоронці продовжують нести службу з охорони публічного порядку. До роботи залучено близько 2500 поліцейських та гвардійців.

«Станом на 13:00 в Ході бере участь близько 65 тисяч осіб. Ситуація спокійна і контрольована», - написала вона з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Хода розпочалася від Володимирського собору, колону супроводжували правоохоронці.

Ходу очолили глава УПЦ (КП) Філарет та президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.