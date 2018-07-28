Відбулася пряма трансляція святкової літургії в День 1030-річчя Хрещення Русі

12:58, 28 липня 2018
Православ`я
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На "Інтері" відбулася пряма трансляція літургії в День 1030-річчя Хрещення Русі / Скрін, Інтер

В ефірі телеканалу "Інтер" відбулася пряма трансляція Божественної літургії у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у День 1030-ліття Хрещення Русі.

10 мільйонів телеглядачів подивилися спеціальний ефір «Інтера» до Дня Хрещення Русі.

Літургію очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні архієреїв УПЦ та представників Помісних Православних Церков.

За богослужінням молилися тисячі православних вірян, які приїхали в Київ на святкові заходи з різних куточків України.

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