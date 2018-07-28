Патріарх Кирил сподівається, що іще помолиться разом з українськими вірянами

Патріарх Кирил висловив жаль, що поки що не може приїхати до Києва, однак він сподівається, що іще помолиться разом із віруючими України.

«Єдине, про що я шкодую, це те, що я не можу приїжджати з відомих причин до Києва і звершувати богослужіння у Києво-Печерській лаврі», - сказав Патріарх Кирил в інтерв'ю «Інтер».

При цьому Патріарх висловив сподівання, що «ці часи пройдуть, і ми знову зможемо всі разом помолитися».

За словами Предстоятеля Руської Церкви, сьогодні в Україні, і не тільки там, «оплотом канонічного Православ'я» залишається Києво-Печерська лавра.

"Я, починаючи з 2009 року до 2013 року, відвідував Київ щороку. І кожен рік я служив у Києво-Печерській лаврі. Перед моїми очима стояла ця чудова картина, як православний народ зустрічав патріарха у брамі Лаври, як супроводжував мене численний натовп віруючих людей", - сказав він.

Патріарх Кирил зазначив, що для нього завжди було важливо особисто помолитися з віруючими України у дні святкування Хрещення Русі.

«Я, по-перше, відчував свою причетність до цієї великої тисячолітньої історії. Я розумів, на якому місці ми звершуємо Літургію - на тому самому, де засяяла віра православна для всієї Русі, у Києві - матері міст руських, у Києво-Печерській лаврі на березі Дніпра. І, звичайно, молитва з єпископатом Української Церкви, молитва з великою кількістю чернецтва, духовенства, при величезній кількості людей - це дуже сильний і глибокий духовний досвід», - сказав Патріарх Кирил.

Традиція святкування дня Хрещення Русі у Києві була закладена в 2008 році пріснопам'ятним патріархом Алексієм II. З того часу щорічно 28 липня основні урочистості проходили у Києві. Востаннє патріарх Кирил відвідував столицю України у липні 2013 року.