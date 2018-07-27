У Києво-Печерській лаврі десятки тисяч вірян з різних куточків України молилися напередодні дня пам'яті князя Володимира

Сьогодні, 27 липня, напередодні дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Русі, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння на соборній площі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За богослужінням молилась велика кількість прочан, які приїхали до Києва на ювілейне свято з усіх регіонів України та з інших держав. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На вечірнє богослужіння 250 тисяч вірян прийшли разом з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм Хресним ходом від Володимирської гірки, де був звершений урочистий молебень.

Хресний хід очолювали 8 святинь: чудотворні ікони та мощі великих святих, які тісно пов’язані з історією християнства на нашій землі. Святині будуть доступні для поклоніння віруючим у Трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської Лаври цілодобово.

Завтра урочиста Божественна літургія розпочнеться о 8:30. Богослужіння очолить Предстоятель Української Православної Церкви.