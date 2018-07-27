Хресний хід у річницю 1030-ліття Хрещення Русі зібрав понад 200 тисяч вірян (рос.)

О мире в Украине молились сегодня тысячи верующих. Люди из разных регионов приехали в столицу, чтобы принять участие в молебне. Вместе их собрал Крестный ход, посвященный 1030-летию Крещения Руси. Как все прошло - расскажут наши корреспонденты.

На Владимирской горке сегодня не протолкнуться. Десятки тысяч верующих из разных регионов Украины, и не только приехали на праздничный Молебен. Кому-то из них повезло, добрались легко. Но многие жалуются - с транспортом были проблемы.

"Здесь благодать такая, что нельзя даже словами выразить. Пойдете Крестным ходом? - Конечно пойдем. Приехали мы из Владимир-Волынской области. Из города Ковеля. Мы должны были приехать поездом, но приехали автобусом. - Почему не поездом? - Не пустили нас", - говорит Любовь, паломница.

"Эмоции только позитивные. Настроились на молитву. Сейчас будет благодарственный молебен. Который возглавит наш блаженнейший Митрополит Онуфрий. О мире в нашей стране. О любви", - говорит Василий, чтец, Могилев-подольская епархия.

Несмотря на это, к часу дня площадь возле памятника Владимиру заполонили верующие. Праздничный молебен провел Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Наш народ в Хрещенні прийняв благодать Святого Духа і став іти тим шляхом, який веде людину до істинного Бога. Люди пізнали свого творця і создателя. І іхнє життя перемінилося, преобразилося на краще. Я тому вітаю всіх киян, всіх українців, всіх людей, хто прийняв хрещення в Київській купелі - з цим великим значним ювілеєм. І бажаю всім божого благословіння", - говорит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Присутствовали на молебне и народные депутаты. Вместе со всеми - молились о мире в Украине.

В своих комментариях ни слова о политике.

"Це свято мирян, всіх християн країни, і воно буде абсолютно відокремлене від політики", - заявил Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

После молебна, колонна верующих направилась в сторону Киево-Печерской лавры. В связи с этим правительственный квартал полностью перекрыли. Вплоть до главного входа в Лавру. А многотысячную колонну сопровождали правоохранители, чтобы избежать провокаций.

Тем временем, в Киево-Печерской Лавре зазвучал колокол.

И многотысячная колонна верующих во главе со святыми реликвиями поднялась на Печерские холмы. Такое количество прихожан, как в этом году свидетельствует - Мира хотят многие, говорит народный депутат Вадим Новинский.

"Сегодня по-настоящему радость переполняет сердце. Потому что мы все увидели торжество православия. И как со всех концов страны - тысячи верующих. По нашим оценкам более 200 тысяч приняли участие в Крестном ходе. Люди приехали сюда, чтобы помолится за Мир и согласие в Украине. Всем уже надоела война. Все хотят мира. Тут собралась партия мира. Здесь патриоту Украины. Не те патриоты кто хочет войны, а те, кто преодолев такие расстояния и все препятствия. Которые были на всех уровнях все-же поехали помолиться за Украину. И за нашу церковь", - говорит Вадим Новинский, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Прихожане планируют пробыть здесь до самого утра. То есть до окончания праздника.

"Я хотів би привітати наших гостей з цією подією. Які зараз з нами. Які, ще раз підкреслюють свою відданість вселенському православю. Підтримують українську православну церкву, як церкву українського народу, як помісну церкву українського народу", - говорит митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

И паломники, и политики сегодня просят о мире. Ведь молитва тысяч людей способна сотворить чудо. Но только, если в жизнь верующих - не будет вмешиваться государство.

"Люди хотіли приїхати і приїхали на молебен, на святі місця, в Києво-Печерську лавру, до пам'ятника Володимира і треба допомагати людям, а не створювати перешкоди. Я вважаю, що залишки сьогоднішьної влади хотіла обмежити людей, коли вони хотіли приїхати в Київ. Всі церковні справи повинні вирышувати самі миряни. Якщо не дай Боже, політики починають втручатись у справи церкви - то чекай біди. Міряни самі визначаться куди їм ходити", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, Лидер "Оппозиционного блока".

У стен Успенского собора началась вечерняя молитва. Так называемые ночные бдения. А кульминацией сегодняшнего праздника станет Божественная Литургия. Ее проведут завтра в 9 утра.

По материалам сайта "Подробности".