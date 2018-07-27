У Києві представники 12 Православних Помісних Церков пройшли хресним ходом на честь 1030-річчя Хрещення Русі

Представники Помісних Православних Церков з різних країн прибули в Україну для участі в урочистостях Української Православної Церкви з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомляє "УНІАН-Релігії", архієреї з 12 православних країн взяли участь у молебні на Володимирській гірці, яке очолив Блаженніший митрополит Онуфрій, і разом з 250 тисячами українців пройшли Хресним ходом до Києво-Печерської лаври.

В урочистостях на честь ювілею Хрещення Русі взяли участь митрополит Гальський Еммануїл (Константинопольський Патріархат), митрополит Іринупольський Димитрій (Олександрійський Патріархат), архієпископ Йорданський Феофілакт (Єрусалимський Патріархат), митрополит Зугдідський і Цаїський Герасим (Грузинська Православна Церква), єпископ Моравицький Антоній (Сербська Православна Церква), керуючий українським вікаріатством у Румунії, протоієрей Іоанн Піцура, (Румунська Православна Церква), митрополит Старозагорський Кіпріан (Болгарська Православна Церква), єпископ Арсинойський Нектарій (Кіпрська Православна Церква), митрополит Ельбасанський Антоній (Албанська Православна Церква), єпископ Гайновський Павел (Польська Православна Церква), архієпископ Михайлівський Георгій (Православна Церква Чеських земель і Словаччини), представник митрополита Американського Тихона при Московському Патріархаті, протоієрей Даниїл Андріюк (Православна Церква в Америці).

Після Великого хресного ходу іноземні гості разом із віруючими УПЦ також молилися на вечірньому богослужінні у Києво-Печерській лаврі.