Ми повинні викорінювати злобу і ворожнечу – Митрополит Онуфрій на Володимирській гірці

Як нащадки святого князя Володимира, ми повинні викорінювати злобу зі своїх сердець і любити ближнього.

Про це сказав Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні під час молебню на Володимирській гірці у Києві на честь 1030-річчя Хрещення Русі, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Святий князь Володимир хрестив Руську землю, хрестив Київ, який був тоді столицею Русі і привів усіх людей до Бога. Наші предки загубили правильні поняття про Бога, вони пішли у язичництво, але святий князь Володимир знову повернув шляхи людські, зробив їх рівними – такими, що ведуть нас до благодаті Святого Духа», - сказав Митрополит Онуфрій.

Предстоятель УПЦ зазначив, що святий князь Володимир після хрещення сам докорінно змінився і став зовсім іншим.

«Від жорстокого свободолюбивого чоловіка він став благородним, милосердним, люблячим Бога і ближнього, він став Красним Сонечком, як говорить про нього літопис», - сказав Блаженніший.

Митрополит Онуфрій закликав усіх вірян наслідувати приклад святого князя Володимира.

«Як нащадки святого князя Володимира ми повинні кожен своєю мірою намагатися бути подібні до нього. Ми повинні викорінювати зі своєї душі злобу, ворожнечу, повинні привчати себе любити Бога, любити ближнього, поважати і терпіти ближнього. Це є те, на чому живе не тільки наша держава, а і все людство», - сказав Предстоятель УПЦ.

Також під час урочистого молебню на Володимирській гірці Митрополит Онуфрій закликав Боже благословення на весь українській народ.

«Нехай Бог молитвами святого князя Володимира благословить нашу землю, благословить наш народ, нашу владу и і всіх учасників цього свята», - сказав Предстоятель УПЦ.