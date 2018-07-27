У поліції пояснили, чому цього року не було металошукачів при вході на Володимирську гірку

19:04, 27 липня 2018
Православ`я
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Хресний хід-2018 / Центр інформації УПЦ

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив журналістам на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чому цього року не було металошукачів і металевих огорож по маршруту ходу віруючих, він сказав: "Я не знаю, звідки у вас таке враження, що заходи безпеки знижені. Вони були ті ж: проводилася поверхнева перевірка. Можливо, не застосовували великі паркани, але були невеликі огорожі. Тому не можна говорити про зниження рівня перевірки та рівня безпеки. Рівень загрози 4-й рік дуже великий, як і в минулому році, так і сьогодні".

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