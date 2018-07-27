Митрополит Онуфрій поклав квіти і звершив літію на місці загибелі людей у лютому 2014 року
17:59, 27 липня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій поклав квіти і звершив літію на місці загибелі людей у лютому 2014 року / Фото: Центр інформації УПЦ
У Києві під час Хресного ходу на честь 1030-річчя Хрещення Русі Предстоятель УПЦ звершив заупокійну літію і поклав квіти на місці загибелі співвітчизників у лютому 2014 року.
Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії», під час руху хресного ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври митрополит Онуфрій зробив невелику зупинку на вулиці Грушевського, на місці загибелі активістів Майдану.
Митрополит Онуфрій поклав квіти і звершив літію на місці загибелі людей у лютому 2014 року / Фото: Центр інформації УПЦ
Тут Митрополит Онуфрій поклав квіти і відправив заупокійну літію, а віруючі молилися за упокій загиблих під час трагічних подій лютого 2014 року.
Нагадаємо, що в УПЦ вже повідомили про те, що цього року у Всеукраїнському хресному ході з нагоди Дня Хрещення Русі взяло участь близько 250 тисяч віруючих.
Фото: Центр інформації УПЦ
Фото: Центр інформації УПЦ
Фото: Центр інформації УПЦ
Цього року у хресній ході з нагоди Дня Хрещення Русі взяло участь близько 250 тисяч віруючих / Фото: Центр інформації УПЦ
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