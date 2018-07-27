Митрополит Онуфрій поклав квіти і звершив літію на місці загибелі людей у лютому 2014 року

У Києві під час Хресного ходу на честь 1030-річчя Хрещення Русі Предстоятель УПЦ звершив заупокійну літію і поклав квіти на місці загибелі співвітчизників у лютому 2014 року.

Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії», під час руху хресного ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври митрополит Онуфрій зробив невелику зупинку на вулиці Грушевського, на місці загибелі активістів Майдану.

Тут Митрополит Онуфрій поклав квіти і відправив заупокійну літію, а віруючі молилися за упокій загиблих під час трагічних подій лютого 2014 року.

Нагадаємо, що в УПЦ вже повідомили про те, що цього року у Всеукраїнському хресному ході з нагоди Дня Хрещення Русі взяло участь близько 250 тисяч віруючих.