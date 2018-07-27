У хресному ході УПЦ з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі взяли участь 250 тисяч віруючих
Сьогодні, 27 липня, напередодні свята Хрещення Русі, після завершення молебню на Володимирській гірці, Блаженніший Митрополит Онуфрій разом із єпископатом та духовенством Помісних Православних Церков і Української Православної Церкви очолив хресний хід із чудотворними святинями до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
У молитовній ході цього року взяли участь 250 тисяч православних вірян. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Велелюдна хода прямувала центральними вулицями Києва до Києво-Печерської лаври, де відбудеться всенічне бдіння. Біля поклінного хреста на вулиці Грушевського Його Блаженство разом із усім духовенством та мирянами помолився за упокій душ тих, хто загинув у трагічних подіях лютого 2014 року.
Хресний хід супроводжували великі святині: мощі святого благовірного князя Володимира, священномученика Климента, єпископа Римського, великомученика Георгія Побідоносця, стопа святого апостола Андрія Первозваного, образ із часткою мощей апостола Андрія Первозваного, Зимненська ікона Божої Матері, ікони з часткою мощей священномученика Володимира, митрополита Київського, та преподобного Серафима Саровського.
Після проведення Хресного ходу чудотворні святині будуть доступні для поклоніння віруючим у Трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври під час всенічного бдіння і всю ніч та наступного дня, 28 липня, під час Божественної літургії.
По завершенні Хресного ходу у Києво-Печерській лаврі відбувся брифінг, під час якого керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній повідомив про кількість учасників.
«За нашими підрахунками (у Хресном ході – ред.) взяли участь 250 тисяч чоловік. Це більше, ніж минулого року, і візуально це було відчутно, тому що хоча вулиці Києва широкі, не могли всіх вмістити. Всі відчували соборну сердечну молитву», - зокрема сказав владика.
Повідомляється також, що попри перешкоди, які масштабно чинилися чиновниками та перевізниками вірянам УПЦ, у святкуваннях 1030-літнього ювілею Хрещення Русі взяли участь віруючі з усіх єпархій Української Православної Церкви та паломники з-за кордону.