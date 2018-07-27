У Києві розпочався хресний хід на честь 1030-річчя Хрещення Русі

У Києві розпочався хресний хід Української Православної Церкви на честь 1030-річчя Хрещення Русі.

Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії» з місця подій, віруючі Української Православної Церкви рушили від Володимирської гірки, де щойно відбувся святковий молебень, і пройдуть хресною ходою через Європейську площу вулицею Грушевського до Києво-Печерської лаври.

Колону очолює Предстоятель Української Православної Церкви, Блаженніший митрополит Онуфрій, за ним слід духовенство УПЦ з хоругвами та іконами і представники помісних Церков, а також представники державної влади, посли православних країн і десятки тисяч вірних.

За попередніми оцінками, у святковій ході беруть участь не менше 100 тисяч осіб.

У хресній ході по місту проносять численні святині, частина з яких спеціально доставлена до Києва напередодні. Серед них - ікона святого апостола Андрія Первозванного, яка прибула з Греції шляхом апостола Андрія – по Дніпру.

Багато прочан ідуть у колоні з іконами Богородиці і святих Православної Церкви.

Безпеку руху колони забезпечують правоохоронці, які йдуть по обидві сторони від неї.