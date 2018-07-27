На Володимирській гірці розпочався молебень на честь 1030-річчя Хрещення Русі

У ці хвилини на Володимирській гірці в Києві розпочався молебень на честь 1030-річчя Хрещення Русі.

Молебень очолює Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії» з місця подій.

На молебні присутні єпископат, духовенство УПЦ, а також представники практично всіх Помісних Православних Церков, представники державної влади та посли православних країн.

У святковому молебні беруть участь десятки тисяч вірян з усієї України. Після молебню на Володимирській гірці віряни пройдуть хресною ходою через Європейську площу вулицею Грушевського до Києво-Печерської лаври.