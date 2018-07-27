В УПЦ повідомляють про перекриття шляху автобусам з вірянами, що прямують на хресну ходу до Києва

У Запорізькій області невідомі на деякий час перекрили шлях 9 автобусів з віруючими, які їхали на Хресний хід до Києва із Запоріжжя і Мелітополя.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал NewsOne.

«Із Запоріжжя виїхали 8 автобусів з паломниками на Всеукраїнський Хресний хід. Їх на виїзді із Запоріжжя заблокували», – розповів клірик Запорізької єпархії отець Геннадій. Також в колоні ще один автобус з Мелітополя.

Священик зазначив, що ті, хто блокували проїзд, були озброєними. Автобусам перекрили дорогу приватними автомобілями. На місці події присутня поліція.

Правлячий архієрей єпархії митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука доручив віруючим викликати на місце події поліцію і скласти колективну заяву про те, що якась громадська організація перешкоджає здійсненню релігійного обряду.

Молодики, від яких відчувався запах спиртного, ображали та провокували віруючих та священнослужителів. Паломники у відповідь продовжували звершувати молитву. «З нами Бог! Є і буде!», повідомили в УПЦ.

Станом на 00.35, дорогу розблокували, автобуси поїхали далі.

Пізніше в Інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ повідомили про те, що рредставники Служби безпеки України заблокували проїзд п’яти автобусів з вірянами Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки на набережній магістралі в Запоріжжі.

Священик Олександр Микитенко, клірик Запорізької єпархії, Кам’янко-Дніпровського благочиння, с. Благовіщенка розповів, що під час зупинки до них під’їхало чотири легкових автомобіля представницького класу.

«З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорилися і всі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під’їхати».

Священик зазначив, що протягом понад півтори години до них так ніхто і не приїхав.

«Співробітники СБУ склали половину протоколу, опитуючи мене, а коли почали знімати на відеокамеру, кудись відійшли. Зараз стоять подалі від нас, побоюючись камер телефону. А ми стоїмо на узбіччі і чекаємо подальших вказівок від Служби безпеки України», - сказав він.

Станом на 2.40 представник СБУ закінчив складати протокол, а віряни написали зустрічний протокол.

О третій годині ночі віряни продовжили свій шлях до столиці, повідомили в УПЦ.