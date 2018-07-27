У дні пам'яті Серафима Саровського в Дивеєво організують наметове містечко для чотирьох тисяч паломників

У дні, коли буде відзначатися 115-річчя канонізації преподобного Серафима Саровського, 31 липня і 1 серпня, у Дивеєво (Росія) працюватиме наметове містечко на чотири тисячі осіб.

Як повідомляє сайт журналу "Фома", у наметовому містечку буде розгорнуто вісім польових кухонь, встановлено 65 наметів для проживання, обладнані столові і медпункти, встановлені громадські туалети, душові кабіни, умивальники та контейнери для сміття.

У наметовому містечку також будуть працювати розетки для зарядки мобільних телефонів, організовано підвезення людей до місць проведення заходів. Безпеку учасників святкувань будуть контролювати представники військ національної гвардії і поліції.

За словами глави Нижегородської області Гліба Нікітіна, дні пам'яті святих Серафима Саровського і Макарія Жовтоводського «мають величезне значення для всього регіону, оскільки несуть у собі великий творчий потенціал, сприяють зміцненню православних традицій, духовних цінностей суспільства».