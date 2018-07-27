Предстоятель УПЦ висловив співчуття постраждалому від масштабних пожеж народу Греції

Вчора, 26 липня, Предстоятель Української Православної Церкви спрямував до Предстоятеля Елладської Православної Церкви Архієпископа Ієроніма II листа, в якому висловив свої співчуття постраждалому від масштабних пожеж народу Греції і запевнив у своїх палких до Бога молитвах за постраждалих, їх близьких та сімей.

Того ж дня у приміщенні Посольства Грецької Республіки в Україні протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ відправив панахиду за жертвами масштабних пожеж, що днями забрали в Греції майже сотню людських життів, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

По завершенні молитви протоієрей Миколай Данилевич передав послу Грецької Республіки в Україні пану Георгіосу Пукаміссассу, котрий був присутній на панахиді, співчуття голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ митрополита Луганського і Алчевського Митрофана.

Від полум’я пожеж, що полонило цього тижня Грецію, за останніми повідомленнями Sputnik Греція, постраждало близько 200 осіб, загинуло 83 особи. Сотні будинків та автівок було знищено вогнем. У регіоні Аттика, на півдні Греції, оголошено надзвичайний стан.