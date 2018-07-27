Тисячі паломників прибувають до столиці на Хресний хід УПЦ

За декілька годин на Володимирській гірці розпочнуться урочистості з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Тисячі паломників вже прибули до столиці, значна частина вірян ще доїжджає.

Очікується, що цього року участь у святковому молебні та Великому Хресному ході візьме понад 100 тияч віруючих Української Православної Церкви. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Не зважаючи на усі перепони, які чинилися православним канонічної Церкви в Україні на їхньому шляху, усі віряни, які виїхали цієї ночі на Хресний хід до Києва, благополучно дісталися столиці або ж знаходяться на під’їзді, повідомляють в УПЦ.

Протоієрей Віктор Земляний, клірик Рівненської єпархії, зокрема зазначив, що намагання заблокувати вірянам доїзд на урочистості Хрещення Русі, спричинили зворотній ефект.

«Через цей супротив людей поїхало більше, аніж планувалося», - зокрема сказав священик.

Нагадаємо, сьогодні о 13.00 на Володимирській гірці Блаженніший Митрополит Онуфрій у спіслужінні ієрархів та духовенства дванадцяти Помісних Православних Церков та священнослужителів з усіх єпархій Української Православної Церкви звершить молебень. Після богослужіння відбудеться Великий Хресний хід з вісьмома святинями до Києво-Печерської Лаври.

Прохід на Володимирську гірку буде відкрито об 11.00.