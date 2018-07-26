До Києва прибули 8 святинь, з якими 27 липня відбудеться Хресний хід з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі

У Трапезний храм Києво-Печерської лаври 26 липня прибули вісім святинь, які візьмуть участь в урочистостях 27-28 липня з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) розповів про зв'язок святинь з рівноапостольним князем Володимиром – хрестителем Русі, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври очолять святині, ікони і мощі, пов’язані з ювілейною датою. Тут є ікона й мощі святого рівноапостольного князя Володимира – нашого хрестителя. Тут є мощі і стопа святого апостола Андрія Первозваного, який, відповідно до нашого Передання, бував на київських пагорбах. Тут є голова святого священномученика Климента Римського, яка приїхала з князем Володимиром із Херсонесу, коли він прийняв хрещення», - розповів владика Антоній.

Керуючий справами УПЦ нагадав про зв'язок українського чернецтва з Афоном, звідки також прибула святиня.

«Є ще тут святиня нашої спільної історії з Афоном – мощі святого великомученика Георгія Побідоносця. Ці мощі знаходяться на Афоні. Між Афоном і Києвом завжди були прямі взаємовідносини. Святий преподобний Антоній Києво-Печерський, який прийняв чернечий постриг на Святій Горі і приніс сюди традицію чернецтва, традицію чернечого подвигу, знає любов українців до Афону», - сказав митрополит Антоній.

Також він нагадав, що шанований у всьому православному світі преподобний Серафим Саровський чудотворець також пов'язаний з Україною.

«Тут є ікона з мощами преподобного Серафима Саровського, і це невипадково, бо перед тим, як прийняти подвиг монаха, святий преподобний Серафим Саровський прийшов до Києва і взяв благословення від братії Києво-Печерської лаври», - зазначив владика.

Митрополит Антоній розповів про ікону святого рівноапостольного князя Володимира.

«Тут ще й Зимненська ікона Божої Матері. Також вона пов’язана з життям святого рівноапостольного князя Володимира, бо Зимненська ікона – його келейна», - сказав митрополит.

З нагоди 1030-ліття Хрещення Русі до Києва прибули вісім святинь: мощі святого рівноапостольного князя Володимира; мироточива глава священномученика Климента, єпископа Римського; стопа апостола Андрія Первозваного; ікона апостола Андрія Первозваного з часткою його мощей і Хреста, на якому він був розп’ятий; ікона Богородиці «Зимненська»; ікона з часткою мощей священномученика Володимира (Богоявленського); мощі великомученика Георгія Побідоносця; ікона з часткою мощей святого преподобного Серафима Саровського.

Керуючий справами УПЦ зауважив, що ці святині очолять Хресний хід та будуть доступні для поклоніння у Києво-Печерській лаврі.

«Ці святині будуть йти першими на нашому Хресному ході, вони очолять його. Коли ми прийдемо до Києво-Печерської лаври, почнеться всенічне бдіння, а ікони й святині будуть принесені в Трапезний храм, де знаходитимуться цілодобово. Для віруючих буде можливість і вночі, і вдень прийти й помолитися. Будуть звершуватися постійно богослужіння – акафісти й молебні», - підсумував керуючий справами УПЦ.