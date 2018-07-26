У Новодівичому монастирі відзначили 20-річчя обрітення мощей священномученика Іларіона (Троїцького)

У Воскресенському Новодівичому монастирі Санкт-Петербурга 24 липня урочисто відсвяткували 20-річчя обрітення чесних мощей священномученика Іларіона, архієпископа Верейського.

У монастирі зберігаються частка мощей святого і одяг, у якому був похований священномученик Іларіон, повідомляє "Монастирський вісник".

Божественну літургію в обителі у цей святковий день очолив протоієрей Андрій Дияконів, настоятель Благовіщенського храму на Василівському острові.

По закінченні літургії відбувся урочистий хресний хід на місце обрітення мощів священномученика Іларіона.

Священномученик Іларіон був настоятелем Стрітенського монастиря у 20-ті роки минулого століття. І, хоча період його служіння в обителі був невеликим, він шанується як покровитель монастиря.

З моменту поховання могила священномученика Іларіона була місцем паломництва і молитви. У 1998 році при збігу величезного числа духовенства, ченців і прочан були обрітені мощі угодника Божого, проповідника Христового Євангелія у роки гонінь на Православну Церкву.

Пізніше мощі святителя були перенесені до Стрітенського ставропігійного чоловічого монастиря Москви, де вони молитовно шануються і донині.