У Новодівичому монастирі відзначили 20-річчя обрітення мощей священномученика Іларіона (Троїцького)

15:27, 26 липня 2018
Православ`я
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У Новодівичому монастирі відзначили 20-річчя обрітення мощей священномученика Іларіона / monasterium.ru

У Воскресенському Новодівичому монастирі Санкт-Петербурга 24 липня урочисто відсвяткували 20-річчя обрітення чесних мощей священномученика Іларіона, архієпископа Верейського.

У монастирі зберігаються частка мощей святого і одяг, у якому був похований священномученик Іларіон, повідомляє "Монастирський вісник".

/ monasterium.ru

Божественну літургію в обителі у цей святковий день очолив протоієрей Андрій Дияконів, настоятель Благовіщенського храму на Василівському острові.

По закінченні літургії відбувся урочистий хресний хід на місце обрітення мощів священномученика Іларіона.

/ monasterium.ru

Священномученик Іларіон був настоятелем Стрітенського монастиря у 20-ті роки минулого століття. І, хоча період його служіння в обителі був невеликим, він шанується як покровитель монастиря.

/ monasterium.ru

З моменту поховання могила священномученика Іларіона була місцем паломництва і молитви. У 1998 році при збігу величезного числа духовенства, ченців і прочан були обрітені мощі угодника Божого, проповідника Христового Євангелія у роки гонінь на Православну Церкву.

Пізніше мощі святителя були перенесені до Стрітенського ставропігійного чоловічого монастиря Москви, де вони молитовно шануються і донині.

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