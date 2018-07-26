До Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Русі прибула ікона апостола Андрія Первозваного (відео)

13:49, 26 липня 2018
Православ`я
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До Києва прибула ікона апостола Андрія Первозваного / news.church.ua

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, зустріч відбулася на столичному річковому вокзалі.

Хресний хід «Шляхом апостола Андрія», що проходить по Дніпру, розпочався у місті Кам’янське на Дніпропетровщині 22-го липня.

23 липня хресний хід прибув до Кременчуцької єпархії УПЦ, урочиста зустріч образу святого апостола у Черкасах відбулася 24 липня.

Ікона святого апостола Андрія Первозваного написана у жіночому монастирі міста Патри. Митрополитом Хризостомом, керуючим Патрською Митрополією в ікону вкладена частка мощей святого апостола і хреста, на якому саме у Патрах його було розіп’ято.

Як оповідає преподобний Нестор Літописець, із проповіддю Слова Божого апостол Андрій пішов вгору по Дніпру і піднявся до місця розташування майбутнього Києва, де поставив хрест на київських схилах і звернувся до своїх учнів зі словами: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, буде велике місто, і Бог спорудить багато церков». 

Нагадаємо, що цього року віруючі зможуть вклонитися восьми православним святиням, включно з іконою апостола Андрія. Хресний хід із чудотворними святинями та святими мощами відбудеться 27 липня від Володимирської гірки вулицями столиці до Києво-Печерської лаври. Тут у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія святині будуть доступні для поклоніння під час всенічного бдіння, всю ніч та наступного дня, 28 липня, під час Божественної літургії.

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