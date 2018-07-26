Андріє-Володимирський храм при Кафедральному соборі УПЦ відзначить 5-річчя

У вівторок, 24 липня, виповнилося п'ять років з моменту освячення Блаженнішим митрополитом Володимиром нового храму при Кафедральному соборі.

У зв'язку з ювілейними урочистостями в Києво-Печерській лаврі престольне свято Андріє-Володимирського храму при Кафедральному соборі УПЦ переноситься на неділю 29 липня, повідомляється на сайті собору.

Спочатку храм проектувався як службова каплиця у стилобатном (нижньому) рівні Кафедрального собору при конференц-залі для проведення молебнів перед початком помісних соборів УПЦ, православних фестивалів та інших заходів у Кафедральному комплексі.

У 2012 році, згідно нової проектної концепції, нижній храм разом із трапезною були трансформовані в базиліку з великими хорами по периметру стін.

24 липня 2013 року, у день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Блаженніший Митрополит Володимир звершив першу літургію в Кафедральному соборі і чин малого освячення нижнього Андріє-Володимирського храму Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового.

28 липня 2013 року храмова ікона із зображенням покровителів храму з часткою їх святих мощей і частиною Животворящого Хреста Господнього була освячена від Хреста апостола Андрія Первозванного, на якому святий прийняв мученицьку кончину. Хрест був привезений для поклоніння в Київ і перебував у Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

З цього моменту у Кафедральному соборі УПЦ на честь Воскресіння Христового почалося літургійне і парафіяльне життя Андріє-Володимирського храму.

Всенічне бдіння в день пам'яті св. рівноапостольного князя Володимира розпочнеться 27 липня о 16.20. Літургія переноситься на неділю 29 липня о 9.00.