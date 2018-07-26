Монахи Києво-Печерської лаври відвідали підопічних у селах Київської області

11:30, 26 липня 2018
Православ`я
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Братія соцвідділу Лаври побувала у підопічних із сіл Макарівського району / lavra.ua

Братія соціального відділу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відвідала підопічні багатодітні та малозабезпечені сім'ї з населених пунктів Макарівського району Київської області.

Ієродиякон Філарет відвідав дітей, передавши їм ікони, духовну літературу, солодощі, іграшки, одяг, канцелярські приналежності, повідомляється на сайті обителі.

/ lavra.ua

Співробітники соцвідділу дякують усім, хто допомагає їхнім підопічним, а також нагадують про те, що можна жертвувати сезонний одяг та взуття, продукти тривалого зберігання, побутову хімію, також напередодні нового навчального року - канцелярське приладдя.

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