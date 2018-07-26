Монахи Києво-Печерської лаври відвідали підопічних у селах Київської області

Братія соціального відділу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відвідала підопічні багатодітні та малозабезпечені сім'ї з населених пунктів Макарівського району Київської області.

Ієродиякон Філарет відвідав дітей, передавши їм ікони, духовну літературу, солодощі, іграшки, одяг, канцелярські приналежності, повідомляється на сайті обителі.

Співробітники соцвідділу дякують усім, хто допомагає їхнім підопічним, а також нагадують про те, що можна жертвувати сезонний одяг та взуття, продукти тривалого зберігання, побутову хімію, також напередодні нового навчального року - канцелярське приладдя.