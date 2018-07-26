Патріарх Кирил закликав реставрувати храми у безлюдних селах

Порятунок старовинних храмів, розташованих у сільській місцевості - це спасіння нашого культурного простору.

Про це сказав Патріарх Кирил 25 липня на засіданні Вищої Церковної Ради, повідомляє patriarchia.ru.

Він підкреслив, що питання реставрації старовинних церков у малонаселених районах дуже важливе, оскільки відродження храмів деколи тягне за собою заселення території навколо них, з'являються люди, які готові жити поруч постійно або хоча б частину року.

«І нехай там служба буде чотири рази на рік, але якщо храм відреставрований - він врятований», - зазначив Патріарх.

«Тому я попросив би Патріаршу раду з культури мати в якості пріоритету консервацію, порятунок закритих храмів, особливо в тих місцях, де немає населених пунктів», - додав він.