Завтра у всіх храмах та монастирях УПЦ буде звершено святковий дзвін
06:46, 26 липня 2018Православ`я
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Завтра у всіх храмах та монастирях УПЦ буде звершено святковий дзвін / cross-media.org.ua
У рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви буде звершено урочистий святковий дзвін.
Дзвін, як ознаменування свята і заклик до спільної молитви, буде звершено 27 липня об 11.00. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Нагадаємо, що цього ж дня о 13.00 на Володимирській гірці розпочнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ, після закінчення якого, близько 13.30 розпочнеться Хресний хід із чудотворними святинями та святими мощами від Володимирської гірки вулицями столиці до Києво-Печерської лаври.
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