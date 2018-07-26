Завтра у всіх храмах та монастирях УПЦ буде звершено святковий дзвін

У рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви буде звершено урочистий святковий дзвін.

Дзвін, як ознаменування свята і заклик до спільної молитви, буде звершено 27 липня об 11.00. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Нагадаємо, що цього ж дня о 13.00 на Володимирській гірці розпочнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ, після закінчення якого, близько 13.30 розпочнеться Хресний хід із чудотворними святинями та святими мощами від Володимирської гірки вулицями столиці до Києво-Печерської лаври.