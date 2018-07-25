В УПЦ заявляють про нові випадки блокування проїзду вірян на хресну ходу до столиці
Власники автотранспорту вимушені відмовляти вірянам Української Православної Церкви, побоюючись погроз представників влади та радикально налаштованих націоналістів.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Так, у Ніжинській єпархії представники «Свободи» погрожували місцевим перевізникам, що спалять їхні автобуси, якщо вони повезуть віруючих УПЦ на хресний хід до Києва 27 липня.
У Чернівцях повідомляють, що на даний момент паломники не можуть знайти жодної компанії, яка б погодилася везти їх до Києва, оскільки усіх власників автотранспорту попередили, що у них відберуть ліцензію, якщо вони повезуть до столиці православних українців. Перевізники зазначають, що вказівка блокувати поїздку виходить від транспортної адміністрації, розташованої у Києві.
Відомо також, що зі схожими проблемами зіштовхнулися у Рівненській, Одеській та ряді інших єпархій УПЦ.
Як повідомляв Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, чиновники масово блокують участь у хресній ході віруючих УПЦ. Заважають потрапити на хресний хід до столиці у Житомирській, Запорізькій та інших областях.