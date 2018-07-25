Патріарх Кирил сподівається, що ювілей Хрещення Русі допоможе подолати розкол в Україні

Патріарх Кирил висловив надію, що святкування 1030-річчя Хрещення Русі допоможе українському суспільству подолати існуючі в країні поділи та розбіжності.

На засіданні Вищої Церковної Ради, яка відбулася 25 липня, Патріарх Кирил зазначив, що в суботу 28 липня, у день ювілею Хрещення Русі, у Києві відбудуться урочисті богослужіння, повідомляє сайт журналу "Фома".

"І будемо сподіватися, що святкування 1030-річчя Хрещення Русі в тому числі сприятиме подоланню розділень, розколів, розбіжностей на українській землі", - сказав він.

Патріарх побажав, щоб Господь оберігав «всю історичну Русь, всі народи, що вийшли з київської купелі Хрещення».

При цьому патріарх Кирил ще раз нагадав про важливість історичного вибору святого князя Володимира.

"Євангельське послання, доторкнувшись до сердець і умів наших людей, змінило душі наших предків і заклало глибоку духовну традицію, у рамках якої розвивалися національне життя, культура, освіта, а пізніше наука", - підкреслив він.