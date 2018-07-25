В УПЦ заявляють, що влада перешкоджає вірянам брати участь у Хресному ході - прес-конференція в УНІАН

У деяких регіонах місцева влада блокує участь вірян УПЦ у Всеукраїнському хресному ході до Дня Хрещення Русі, який відбудеться у Києві 27 липня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент (Вечеря), повідомляє Центр інформації УПЦ.

За словами архієпископа, десятки тисяч вірян з усіх регіонів України мають намір і бажання прибути до столиці 27 липня, коли відбуватиметься урочистий молебень на Володимирській гірці та Всеукраїнський хресний хід УПЦ, однак наражаються на перепони з боку місцевої влади.

«На жаль, є тривожні повідомлення про те, що у деяких регіонах представниками місцевої влади штучно блокується можливість для транспортування віруючих людей до Києва для участі у хресній ході. Зокрема, така інформація надійшла із Овруцького району Житомирської області. Вчора у місті Одесі і деяких інших регіонах з’явилася інформація про те, що перевізникам, власникам автопарків, які звершують перевезення, деякі представники влади і чиновники «наполегливо рекомендують» не звершувати маршрутів до міста Києва саме 27 липня», - розповів архієпископ Климент.

Водночас архієрей зазначив, що попри перешкоди з боку влади віруючі УПЦ обов’язково прибудуть до Києва.

«Жодні перепони цього року, як і в минулі роки, не зможуть зупинити наших вірян для того, щоб вони отримали духовну підтримку, духовну наснагу і взяли участь у спільній молитві за мир і благословення у нашій державі, яка відбудеться саме 27 липня на Володимирській гірці і під час Всеукраїнського хресного ходу», - сказав владика Климент.

Також під час прес-конференції заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв`язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич розповів про факти дискримінації вірян УПЦ та закликав представників влади «грати чесно», не вдаючись до штучної імітації масової участі українців в урочистостях інших конфесій.

«Ми не розраховуємо на пільги, але не потрібно везти до Києва статистів, щоб показати мільйони віруючих, які виступають за автокефалію. Нам відомо, що влада, перешкоджаючи нам, сприяє представникам Київського Патріархату, для яких безкоштовно надаються автобуси, заброньовані цілі вагони на залізниці для людей. І приїжджають багато людей, які не мають відношення до Церкви. Так, нам відомо, що у Глухові є чотири парафії наші і одна парафія Київського Патріархату, куди ходить на богослужіння шість, інколи десять чоловік. Але натомість вони назбирали два автобуси, це близько 100 людей, які приїдуть 28 липня до Києва», - розповів протоієрей Миколай Данилевич.

Він також зазначив, що за його інформацією, світ добре ознайомлений із реальною ситуацією щодо ставлення українців до автокефалії, і закликав владу «не ганьбитися перед усім світом» залучаючи до акцій Київського Патріархату людей, що не мають жодного відношення до Церкви.

В УПЦ очікують, що у цьогорічному Всеукраїнському хресному ході до Дня Хрещення Русі візьмуть участь не менше 100 тисяч вірян - попри усі перешкоди з боку влади.

«Блокування приїзду наших вірян – це, мабуть, наслідки того радянського минулого, яке попри декомунізацію і багато інших сучасних ідей, все-таки існує в головах влади на місцях, коли намагаються створити якусь уявну картинку, яка абсолютно не відповідає дійсності. Але така подія як хресний хід не потребує коментарів, адже ті сотні тисяч людей, які беруть участь у богослужінні, потім роз’їжджаються по всіх теренах України і самі розповідають про те, що бачили і відчули особисто. Саме тому з кожним роком учасників хресної ходи Української Православної Церкви все більше і більше», - сказав голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент (Вечеря).