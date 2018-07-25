Архієпископ УПЦ розповів моніторинговій місії ОБСЄ про організацію Хресного ходу, який відбудеться 27 липня

У Києво-Печерській Лаврі 25 липня відбулась зустріч голови Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископа Климента з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, під час зустрічі обговорювались питання, пов’язані з організацією Великого Хресного ходу з нагоди святкування 1030-ліття Хрещення Русі, який відбудеться 27 липня у столиці.

Зокрема були розглянуті проблеми, які виникають у вірян у зв’язку з їхнім бажанням прибути до Києва для участі у святкуванні Хрещення Русі 27 липня. Представники місії зафіксували всі факти перешкоджання участі віруючих УПЦ у Хресному ході, надані архієпископом Климентом згідно з інформацією, яка надходить з різних регіонів України.