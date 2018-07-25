Безпека Хресного ходу на належному рівні - архієпископ Климент

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що Церква не очікує провокацій під час урочистостей з нагоди річниці Хрещення Русі, які відбудуться 27-28 липня в Києві.

Про це представник Церкви повідомив на прес-конференції в УНІАН, інформуючи про святкування річниці Хрещення цього року.

Посилаючись на інформацію правоохоронців, він зазначив, що в Києві планується залучити до охорони порядку 27-28 липня до 3 тисяч поліцейських та близько 1,5 тисячі військовослужбовців.

За словами архієпископа Климента, поки немає ніяких підстав вважати, що можуть бути якісь провокації, оскільки попередні роки вже показали, що подібні заходи проходять мирно.

"Хочу зазначити, що кожен рік деякі фейкові ЗМІ або спікери, які вдаються до маніпуляцій, лякають віруючих різними провокаціями, різними якимись погрозами для учасників Хресного ходу. Жодного разу провокації не відбувалися. І з Божою допомогою і за участю правоохоронців. Тому немає ніяких підстав вважати, що в цьому році буде інакше", - сказав він.

Представляючи програму урочистостей, представник Церкви повідомив, що молебень на Володимирській гірці розпочнеться 27 липня о 13.00. Очолить його Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій. На молебні будуть молитися представники практично всіх Помісних Православних Церков, які приїдуть у Київ. На урочистості запрошені представники державної влади та посли православних країн.

Хресний хід розпочнеться близько 13.30 представники єпископату, духовенства та віруючі відправляться від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Під час ходу відбудеться літія на місці загибелі людей на Європейській площі під час подій на Майдані на початку 2014 року.

Як зазначив архієпископ Климент, під час ходу по місту нестимуть численні святині, частина з яких спеціально буде доставлена до Києва напередодні. Так, 26 липня на столичний Річковий вокзал по Дніпру для участі в урочистостях з Греції доставлять ікону святого апостола Андрія Первозванного.

Також у столицю привезуть мощі святого рівноапостольного князя Володимира, мироточиву главу священномученика Климента, єпископа Римського, стопу апостола Андрія Первозванного; ікону Богородиці «Зимненська»; мощі великомученика Георгія Побідоносця; ікону з часточкою мощей святого преподобного Серафима Саровського.

«Після того, як прийдуть віруючі Хресним ходом у Лавру, розпочнеться урочисте всенічне бдіння. А святині перебуватимуть у Трапезному храмі Антонія і Феодосія Києво-Печерської Лаври і доступ до них буде відкритий цілодобово. Цілодобово 27-28 липня буде відбуватися біля них молитва», - повідомив архієпископ Климент.

За його словами, 28 липня о 09.00 на площі перед Успенським собором розпочнеться святкова Божественна літургія, яку очолить Митрополит Онуфрій у співслужінні єпископів, духовенства і представників Помісних Православних Церков.

«Ми запрошуємо всіх віруючих людей, всіх вірних взяти участь у Хресному ході, взяти участь у богослужінні. Адже всі, хто буде на літургії, зможе помолитися біля великих православних реліквій, зможуть долучитися до святих таїнств, сповідатися, причаститися і духовно зміцнитися в день цього великого свята», - зазначив архієпископ Климент.

За його словами, очікується, що Київ цього року на урочистості з нагоди річниці Хрещення Русі приїде не менше віруючих, ніж у минулому році. За його даними, минулого року в столицю прибули для участі в Хресному ході від 80 до 100 тисяч осіб, в тому числі паломники з-за кордону.

«За повідомленнями управління поліції, прохід віруючих на Володимирську гірку буде через встановлені пропускні пункти, що дозволить поліції перевіряти всіх, хто хоче дістатися на Володимирську гірку. Але, попри такі маленькі перешкоди, всі зможуть пройти до пам'ятника князю Володимиру і взяти участь у Хресному ході. А для тих, хто через велику кількість людей не зможе дістатися безпосередньо до площі перед пам'ятником, будуть встановлені екрани, які дадуть можливість всім бачити, що відбувається в центрі молебню, і таким чином брати участь у цій спільній молитві», - повідомив представник УПЦ.