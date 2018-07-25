На виставці до Дня Хрещення Русі у Ніжині представили церковні старожитності та унікальні світлини

Ніжинська єпархія Української Православної Церкви розпочала низку мистецьких заходів, присвячених 1030-річчю Хрещення Київської Русі.

У рамках цього проекту 24 липня у виставковій залі художнього відділу Ніжинського краєзнавчого музею ім. Івана Спаського відкрито виставку «Православ’я крізь тисячоліття», повідомляється на сайті Ніжинської єпархії УПЦ.

"Спільно з міською радою ми вирішили організувати таку виставку, яка б розкрила зміст Хрещення і оглядово розповісти про те, як християнство зростало на Чернігівщині, зокрема в Ніжинському регіоні, від самих витоків і до сучасності. Наша земля багата святими, святинями, багато монастирів, храмів. Недаремно Ніжин називають містом храмів, які є втіленням тих духовних прагнень, які були у мешканців нашого міста і стали зовнішнім проявом тих духовних процесів, глибокого почуття і пошани до Бога", - зазначив у Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.

У центрі виставки - предмети церковного вжитку: виготовлені в часи гонінь на Церкву богослужбові предмети, такі як дарохранительниця, дискос, чаша та інші, старовинний напрестольний хрест, дзвін, старовинні книги.

Також в експозиції представлені унікальні світлини старовинних храмів та монастирів, ікони, світлини священнослужителів, ченців, комплект облачення, старовинна плащаниця та багато інших церковних старожитностей. Деякі з світлин дають змогу побачили храми, які в минулому сторіччі були зруйновані богоборцями.

Окрема частина експозиції присвячена останньому настоятелю Рихлівського монастиря архімандриту Євгенію та настоятелю Свято-Троїцького храму смт Лосинівка, священномученику Феоктисту Смельницькому, які мученицьки загинули за віру.