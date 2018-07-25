У Черкасах православні молились перед іконою святого апостола Андрія Первозваного з Греції
17:03, 25 липня 2018Православ`я
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У Черкасах відбулася урочиста зустріч образу святого Апостола Андрія Первозваного з Греції / cherkasy-orthodox.com.ua
У Черкасах 24 липня відбулася урочиста зустріч образу святого Апостола Андрія Первозваного з Греції.
Цей образ братиме участь в урочистостях, присвячених 1030-ти річчю Хрещення Русі у Києві 27-28 липня, повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ.
Митрополитом Хризостомом, керуючим Патрійською митрополією, в ікону вложені частка мощів святого Апостола і хреста, на якому він був розіп'ятий.
Зустріч ікони відбувалася біля воріт Андріївського храму. Одразу після внесення святого образу до храму розпочалося читання акафісту святому Апостолу Андрію та поклоніння святині.
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