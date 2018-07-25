У Черкасах православні молились перед іконою святого апостола Андрія Первозваного з Греції

У Черкасах 24 липня відбулася урочиста зустріч образу святого Апостола Андрія Первозваного з Греції.

Цей образ братиме участь в урочистостях, присвячених 1030-ти річчю Хрещення Русі у Києві 27-28 липня, повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ.

Митрополитом Хризостомом, керуючим Патрійською митрополією, в ікону вложені частка мощів святого Апостола і хреста, на якому він був розіп'ятий.

Зустріч ікони відбувалася біля воріт Андріївського храму. Одразу після внесення святого образу до храму розпочалося читання акафісту святому Апостолу Андрію та поклоніння святині.