Хресний хід «Шляхом апостола Андрія» побував у Кременчуці

У понеділок, 23 липня, хресний хід «Шляхом апостола Андрія», що проходить по Дніпру, прибув до Кременчуцької єпархії УПЦ.

Одна з головних святинь Запорізького краю – ікона святого апостола Андрія Первозванного була розміщена для молитовного вшанування віруючих у Свято-Троїцькому храмі міста Кременчука, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Святиню зустрічав настоятель храму – протоієрей Анатолій разом із духовенством приходу. Там же був відслужений водосвятний молебень з акафістом.

"Православні кременчужани з великим натхненням сприйняли наш візит. Протягом дня всі охочі змогли поклонитися святині. Навіть після закінчення вечірнього Богослужіння залишилося чимало людей, які прийшли проводити Святиню у порт", – розповів протоієрей Олександр Єрьомін, який супроводжує ікону за маршрутом прямування.