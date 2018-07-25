На Київщині розпочався перший Всеукраїнський фестиваль православної молоді, приурочений до Дня Хрещення Русі

У понеділок, 23 липня, неподалік від смт Козин Обухівського району Київської області розпочався перший Всеукраїнський фестиваль православної молоді «Ортофест-2018», приурочений до Дня Хрещення Русі.

У лісовому наметовому таборі зібралося близько 300 учасників з усіх регіонів України, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Захід проводиться Синодальним молодіжним відділом Української Православної Церкви з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Виступаючи на урочистому відкритті фестивалю, голова Синодального молодіжного відділу архієпископ Обухівський Іона передав учасникам вітання та архіпастирське благословення Предстоятеля УПЦ.

У програмі нинішнього 5-денного фестивалю заявлено виступи священнослужителів із лекціями та духовними бесідами, концерти за участю сучасних рок-гуртів та виконавців, майстер-класи, квести, ігри на знайомство.

Програма кожного дня передбачає ранкові та вечірні молитви, а також спілкування на Євангельські теми.

Завершиться Перший всеукраїнський православний фестиваль для молоді «Ортофест-2018» 27 липня: учасники візьмуть участь у традиційній загальноцерковній хресній ході від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври з нагоди Дня Хрещення Русі.

Ідея проведення заходу належить Синодальному відділу УПЦ по роботі з молоддю, який, окрім фестивалю, вже сім років двічі на рік проводить Всеукраїнські конференції молодіжних священиків та громадських діячів.

Про майбутній фестиваль безпосередньо для молоді було оголошено навесні цього року на 14-ій конференції, що відбулася у селищі Лазурному Херсонської області.

Планується, що «Ортофест» стане щорічним і проводитиметься напередодні Дня Хрещення Русі.