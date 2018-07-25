Митрополит Онуфрій розповів про заслуги святої княгині Ольги у Хрещенні Русі

У тому, що святий князь Володимир звершив Хрещення Святої Русі і наш народ прийняв істинну віру, - заслуга святої рівноапостольної княгині Ольги.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді в день пам’яті святої княгині Ольги в Коростені, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель зазначив, що свята рівноапостольна княгиня Ольга - та свята, яка почала християнизацію нашої землі.

«Вона була язичницею, була дуже мужньою, вродливою, мудрою жінкою, але Бог обрав її для того, щоб вона почала повернення нашого народу до Істини», - сказав він.

Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав, що саме свята княгиня Ольга виховала так свого онука - князя Володимира, що потім він звершив Хрещення Святої Русі.

«Святий князь Володимир закінчив те, що почала ще свята княгиня Ольга: хрестив усю Русь і сам хрестився, і став із жорстокого, немилостивого, розпущеного князя “Красним Сонечком” - не червоним, а красивим. Він не забував ні про бідних, ні про сиріт, ні про самотніх - усіх він любов’ю своєю зігрівав. Але в цьому велика заслуга княгині Ольги», - сказав Архіпастир.

Блаженніший владика відзначив, що з прийняттям віри Христової не тільки став кращим князь Володимир, а преобразився весь наш народ.

«Наш народ став благородним, красивим, став народом, який умів терпіти, який умів прощати, який умів робити добро. Це є великі чесноти, на які дуже мало хто здібен. І ці зерна віри Христової, що тоді були посіяні і що є сьогодні в наших серцях, визріваються церковною молитвою, особистою молитвою, читанням Священного Писання, роздумами про своє призначення на землі», - зауважив він.

Блаженніший Митрополит Онуфрій підкреслив, що сьогодні ми маємо продовжувати ту справу, яку насадила на нашій землі свята княгиня Ольга.

«Бог нас покликав не для того, щоб ми тут, на землі, прожили 70-80 років і пішли у безвісність. Для того ми створені, щоб тут, на землі, проживши короткий термін часу, показали свою любов до Бога, до ближнього. А той, хто любить Бога, хто любить ближнього, той здібний прийняти в себе дар вічного спасіння», - нагадав він.