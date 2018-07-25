У Кронштадтський Морський собор принесуть мощі святого Федора Ушакова

З 25 по 30 липня у Кронштадтському Морському соборі будуть перебувати мощі святого праведного воїна Феодора Ушакова із Санаксарського монастиря.

Мощі святого доставлять на аеродром в Пушкіні після чого дорогою до Кронштадтського Морського собору катер зв'язку «Іоанн Кронштадтський» з ковчегом із мощами на борту обійде кораблі на кронштадтському рейді, повідомляє сайт журналу "Фома".

Вранці 29 липня митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій звершить у Кронштадтському Морському соборі Літургію. 30 липня ковчег з мощами відправиться назад до Санаксарського чоловічого монастиря.

Крім того, з 25 липня у Кронштадтському Морському соборі буде діяти виставка «Непереможний адмірал: святий праведний воїн Федір Ушаков», яка урочисто відкриється 25 липня.