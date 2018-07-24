Хресний хід до Дня Хрещення Русі покажуть у прямому ефірі

У дні ювілею Хрещення Київської Русі, 27 і 28 липня, на українському телеканалі «Інтер» будуть показані трансляції урочистостей і спецпроекти, присвячені цим датам.

У переддень великого свята, 27 липня, на «Інтері» – спецпрограмування, присвячене Дню Хрещення Русі, і весь день в ефірі не буде реклами, повідомляється на сайті телеканалу.

З 7.00 у прямому ефірі «Інтера» – телемарафон «Наша віра», ведучими якого будуть Анастасія Даугуле і Роман Кадемін.

О 13.00 на телеканалі – пряма трансляція з Києва урочистого Молебню на Володимирській гірці і Всеукраїнського хресного ходу з чудотворними іконами і мощами святих. Віруючі Української Православної Церкви будуть молитися про Божу милість для нашого народу. Причетними до цієї молитви зможуть бути не тільки ті, хто прийде на Володимирську гірку, але і вся аудиторія телеканалу.

Коментувати трансляцію цих урочистостей на «Інтері» будуть архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, а також протодиякон Олександр Карпенко, головний редактор православного журналу «Фома в Україні».

О 19.00 в ефірі «Інтера» – прем'єра документального проекту власного виробництва телеканалу «Києво-Печерська лавра. Фотографія тисячоліття», присвяченого 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі.

27 липня о 22:00 канал покаже історичну драму «Поп».

У День Хрещення Русі, в суботу, 28 липня, о 9.00 в ефірі «Інтера» відбудеться пряма трансляція Божественної літургії у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Телеглядачі разом із духовенством та віруючими помоляться про мир та єдність у нашій країні.

Інтернет-трансляцію урочистостей до Дня Хрещення Русі можна буде подивитися на сайті телеканалу, офіційному YouTube-каналі телеканалу і Facebook-сторінці «Інтера».