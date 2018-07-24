Стартував конкурс фотографій про красу православного Кіпру

До 27 серпня кожен охочий може взяти участь у Міжнародному фотоконкурсі «Фарби Православ'я. Кіпр».

За словами організаторів, конкурс має на меті показати різноманітність та красу Православ'я Кіпру», повідомляє сайт журналу "Фома".

У його рамках приймаються роботи за рубриками: «Храми» (архітектура, фрески, хрести, гробниці, пейзажі, тощо), «Люди» (висвячення в сан, портрет), «Репортаж» (події Церкви, паломництва, свята, тощо), «Окуповані території» (спадщина Православ'я на території, що належить Туреччині).

Найкращі фотографії будуть премійовані, а заохочувальним призом стане фотоальбом, опублікований одним із партнерів конкурсу.

Організаторами фотоконкурсу «Фарби Православ'я. Кіпр» є Православна Церква Кіпру, проект OrthPhoto.net Кіпрське Фотографічне Товариство та видавництво Польської Православної Церкви.

Детальніше про фотоконкурс та правила участі у ньому можна дізнатися тут.