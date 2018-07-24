До 1030-річчя Хрещення Русі вийшла нова книга про доленосний вибір князя Володимира

Сьогодні ми можемо разом віддати подяку Богу, у Трійці славимому, за доленосний вибір князя Володимира.

Про це йдеться у новій книзі Патріарха Кирила «Русь свята, бережи віру православну: До 1030–ліття Хрещення Русі», повідомляє сайт Видавництва Московської Патріархії Руської Православної Церкви.

"Ювілейна дата - 1030–річчя Хрещення Русі - дає можливість нам, спадкоємцям святого рівноапостольного великого князя Володимира, згадати той час, який по праву можна назвати переломним моментом в історії Русі, а також подумати про те, яке значення має для нас поняття «Свята Русь» і чому так важливо «свідчити про свою віру, зберігати її у серці, і на основі цієї віри будувати відносини з навколишнім світом", - повідомляється на сайті видавництва.