У день пам'яті святої Ольги Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння біля пам'ятника князю Володимиру в Коростені

15:47, 24 липня 2018
Православ`я
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 Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння біля пам'ятника князю Володимиру в Коростені / news.church.ua

Сьогодні, у день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію перед пам’ятником рівноапостольному князю Володимиру у місті Коростень.

Після Божественної літургії було звершено молебень святій рівноапостольній княгині Ользі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

/ news.church.ua

Блаженніший Владика звернувся до митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона з вітальним словом з нагоди 25-річчя його перебування на Овруцькій кафедрі та вручив йому орден святого рівноапостольного князя Володимира.

/ news.church.ua

Владика подякував Предстоятелю за вітання та підніс Його Блаженству у дар Казанську ікону Божої Матері.

/ news.church.ua

Наприкінці богослужіння духовенство та віряни на чолі з Архіпастирем пройшли хресним ходом до пам’ятника Покрови Пресвятої Богородиці, де був звершений короткий молебень. Предстоятель благословив усіх та окропив вірних святою водою.

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