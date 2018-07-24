У день пам'яті святої Ольги Предстоятель УПЦ очолив святкове богослужіння біля пам'ятника князю Володимиру в Коростені

Сьогодні, у день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію перед пам’ятником рівноапостольному князю Володимиру у місті Коростень.

Після Божественної літургії було звершено молебень святій рівноапостольній княгині Ользі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Владика звернувся до митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона з вітальним словом з нагоди 25-річчя його перебування на Овруцькій кафедрі та вручив йому орден святого рівноапостольного князя Володимира.

Владика подякував Предстоятелю за вітання та підніс Його Блаженству у дар Казанську ікону Божої Матері.

Наприкінці богослужіння духовенство та віряни на чолі з Архіпастирем пройшли хресним ходом до пам’ятника Покрови Пресвятої Богородиці, де був звершений короткий молебень. Предстоятель благословив усіх та окропив вірних святою водою.