У Київській єпархії УПЦ помер 29-річний архімандрит
Сьогодні, 24 липня, раптово після хвороби на 30 році життя відійшов до Господа клірик Київської єпархії архімандрит Флавіан (Гоженко).
Отець Флавіан був настоятелем поминальної каплиці на честь Іоанна Хрестителя у місті Боярка, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.
В останній публікації у мережі Фейсбук, зробленій місяць тому, отець Флавіан написав, що «немає вищого послуху, ніж послух Церкви» та закликав "радіти духом, серцем і всіма помислами нашими» у домі Божому.
Архімандрит Флавіан народився 11 квітня 1989 року в місті Києві, прийняв хрещення в Свято-Макарівському храмі столиці. З 1997 року ніс послух у Свято -Михайлівському храмі міста Боярки.
У 2010 році закінчив Одеську духовну семінарію. У 2014 році закінчив Київську духовну академію.
У 2011 році рукопокладений у сан диякона. 24 липня 2011 року висвячений на священика та призначений у Свято-Михайлівський храм міста Боярка. У 2012 році пострижений у чернецтво з ім’ям Флавіан на честь святителя Флавіана Патріарха Константинопольського.
У 2018 році Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм возведений у сан архімандрита.
З січня 2013 року - керуючий будівництвом та настоятель поминальної каплиці на честь святого Іоанна Хрестителя в місті Боярка. Викладав курс “Основи християнської етики” в Києво – Святошинській районній класичній гімназії.
Священноначалля та духовенство Київської єпархії висловлює свої співчуття рідним та близьким спочилого.