На батьківщині Іоанна Кронштадтського створюють маршрут «Пояс Богородиці» з 8 каплиць

17:32, 24 липня 2018
Православ`я
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Місцями, де будуть зведені каплиці, пройшов хресний хід / arh-eparhia.ru

Паломницький маршрут «Пояс Пресвятої Богородиці», пов'язаний вісьмома каплицями, створюють на батьківщині праведного Іоанна Кронштадтського – навколо пинезького села Сура.

Місцями, де будуть зведені каплиці, 19 липня пройшов хресний хід, повідомляє сайт Архангельської єпархії.

/ arh-eparhia.ru

На чолі з настоятелем Артемієво-Веркольської обителі архімандритом Іосифом (Волковим) віруючі пройшли 13 кілометрів через Пагорб, Марково, Горушку, Новолавелу, Пахурово та інші села.

У кожному селищі священнослужителі звершили молебень і освятили місця під майбутні каплиці, які будуть названі на честь ікон Божої Матері «Володимирська», «Тихвинська», «Феодорівська», «Державна», «Знамення», «Смоленська», «Іверська», «Казанська». Зараз у кожному з цих місць встановлений поклінний хрест.

/ arh-eparhia.ru

Восени 2017 року в селі Засур'я була побудована перша і головна каплиця «Пояса» - на честь Казанської ікони Божої Матері.

Центральним образом кожної з каплиць стане ікона Божої Матері з клеймами святих, імена яких носять жертводавці будівництва.

Жителі архангельських сіл, якими пройде маршрут, сподіваються, що «Пояс Богородиці» пожвавить церковне життя у селищах.

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