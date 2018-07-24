Митрополит Єрусалимський Православної Церкви розповів про зв'язки Єрусалиму та Києво-Печерської лаври

Блаженнішого Митрополита Онуфрія цінують і поважають Предстоятелі всіх Помісних Церков.

Про це сказав митрополит Вострський Тимофій, Екзарх Пресвятого Гробу Господнього на Кіпрі (Єрусалимський Патріархат) 23 липня на брифінгу з нагоди святкування 30-річчя відродження чернечого життя у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, повідомляє "Фома в Україні".

Говорячи про зв'язки Єрусалиму та Києво-Печерської лаври владика Тимофій сказав: «Ми вдячні, що Блаженніший Митрополит Онуфрій послав запрошення Блаженнішому Патріарху Єрусалимському Феофілу ІІІ, щоб представник Єрусалимської Церкви брав участь в урочистостях на честь 30-річчя відродження лаври. Ця дата дуже характерна, бо відразу після відкриття лаври Патріарх Єрусалимський Діодор І звершив на Дальніх печерах першу патріаршу Літургію. Це історичний факт, який ми цінуємо. Він доводить братерські відносини між нашими Церквами».

За його словами, єрусалимські патріархи протягом XVII століття перебували в Україні та грали важливу роль в утвердженні в ній Православ'я. «Природно, що знаменита своїми подвижниками лавра не могла не мати тісних відносин з тією Церквою, де знаходилися великі подвижники. Ця лавра схожа на лавру святого Сави Освяченого, яка знаходиться на Святій Землі. І святі Єрусалимської Церкви впливали на життя і подвиг святих Києво-Печерських подвижників», - додав він.

«Києво-Печерська лавра надихає не лише українських віруючих, а й православних усього світу, бо вона багата святими мощами і подвигами своїх ченців», - сказав митрополит Тимофій.

Відповідаючи на питання про надання Томосу про автокефалію, владика Тимофій сказав: «Питання автокефалії обговорюється, але це питання не вирішує Єрусалимська Церква, воно буде обговорюватися всіма Православними Церквами. Ми молимося, щоб Господь благословив все, що добре для православного народу та Церкви.

На запитання «чи Можуть стикатися поняття "політика" і "Церква"» він відповів: «У Церкві свій шлях в історії та суспільстві. Вона не займається політикою. Вона не розділяє, а, навпаки, об'єднує людей. Церква займається лише порятунком людей, вона є ланкою любові та миру для всього народу, і її дії завжди доводять, що Церква є Матір'ю у всіх питаннях».

На питання про те, яку роль відіграє УПЦ у світовій системі Православ'я, архієрей відповів: «Українська Православна Церква має хороші стосунки з усіма Помісними Православними Церквами. Її Предстоятеля, Блаженнішого Онуфрія, цінують і поважають Предстоятелі всіх Помісних Церков. Він виділяється свою духовністю, молитвою. Його дуже люблять на Афоні, в Єрусалимі. Думаю, що всі будуть об'єднані навколо нього і будуть молитися, щоб Господь привів мир і єднання Церкви, бо турбота предстоятелів і кожного ієрарха - об'єднувати, а не розділяти людей».

Ієрарх також відзначив красу Києво-Печерської лаври. «Високопреосвященніший Павел дуже активний і діяльний намісник. Ми бачимо, що багато було відбудовано. Дуже багато великих будівель, які красиво орнаментовані. Це показує діяльність та активність самого намісника. Але це лише одна сторона його діяльності. Друга - це духовне повчання ченців. І ми раді бачити, що сьогодні в лаврі велике число ченців, і багато з них, перебуваючи під його духовним керівництвом, виділяються своїми духовними подвигами», - сказав митрополит.

«Бажаємо, щоб вони продовжували боротися проти нападів диявола, - побажав владика Тимофій братії лаври. - Адже людину, яка прийняла постриг, спокушає диявол, і тому потрібно мати терпіння і, одночасно, послух і скромність у виконанні своїх духовних обов'язків».