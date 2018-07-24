Патріарх Варфоломій очолив хіротонію нового митрополита Швейцарського

У неділю, 22 липня, Константинопольський Патріарх Варфоломій очолив Божественну літургію в патріаршій церкві св. Георгія на Фанарі, за якою відбулося рукоположення архімандрита Максима (Пофоса), протосинкела Швейцарської митрополії, у сан митрополита Швейцарського.

Також Патріарх Варфоломій звершив за тією ж Літургією дияконське рукоположення Іоанна Хасапи, учня богословської школи, перейменувавши його при цьому у Каллініка, повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство «Ромфея».

Архімандрит Максим (Пофос), родом з грецького міста Аргоса, протягом тривалого часу був кліриком Швейцарської митрополії Константинопольського Патріархату. Одноголосно обраний для висвячення в сан митрополита Швейцарського 10 липня 2018 року Священним Синодом Константинопольського Патріархату.

Його попередник на Швейцарській кафедрі - митрополит Ієремія (Калійоргіс), очолював митрополію у Швейцарії з 2003 року, 10 липня 2018 року Священним Синодом Константинопольського патріархату обраний митрополитом Анкирським. Він став першим архієреєм на цій кафедрі з 1922 року.