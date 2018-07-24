В Енергодарі відзначили День православної бабусі

08:27, 24 липня 2018
Православ`я
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З музичним привітанням бабусям виступив вокальний колектив / hramzp.ua

Напередодні святкування пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, рідної бабусі святого князя Володимира, 22 липня, у каплиці на честь святого Луки Кримського міста Енергодара відзначили День православної бабусі.

Усіх православних парафіянок привітав настоятель каплиці протоієрей Григорій Гнатюк, подякувавши їм за моральне і духовне виховання онуків, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

На запрошення священика, з музичним привітанням виступив вокальний колектив міської громадської організації «Україночка».

/ hramzp.ua
/ hramzp.ua
В Енергодарі відзначили День православної бабусі / hramzp.ua

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