В Енергодарі відзначили День православної бабусі

Напередодні святкування пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, рідної бабусі святого князя Володимира, 22 липня, у каплиці на честь святого Луки Кримського міста Енергодара відзначили День православної бабусі. Усіх православних парафіянок привітав настоятель каплиці протоієрей Григорій Гнатюк, подякувавши їм за моральне і духовне виховання онуків, повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ. На запрошення священика, з музичним привітанням виступив вокальний колектив міської громадської організації «Україночка».

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