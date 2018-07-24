Головний капелан УПЦ взяв участь у військових урочистостях у Прилуках

У суботу, 21 липня, на запрошення військових льотчиків-ветеранів голова Синодального військового відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин взяв участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя 184-го гвардійського Полтавсько-Берлінського ВБА полку у місті Прилуках.

Митрополит Августин виступив з вітальним словом та подарував полку список Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці, повідомляє сайт Синодального військового відділу УПЦ.

Архіпастир також відправив заупокійну літію за загиблими та померлими військовими льотчиками.