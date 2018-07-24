Головний капелан УПЦ взяв участь у військових урочистостях у Прилуках

07:44, 24 липня 2018
Православ`я
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Митрополит Августин взяв участь у військових урочистостях у Прилуках / kapelan.org.ua

У суботу, 21 липня, на запрошення військових льотчиків-ветеранів голова Синодального військового відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин взяв участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя 184-го гвардійського Полтавсько-Берлінського ВБА полку у місті Прилуках.

Митрополит Августин виступив з вітальним словом та подарував полку список Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці, повідомляє сайт Синодального військового відділу УПЦ.

/ kapelan.org.ua

Архіпастир також відправив заупокійну літію за загиблими та померлими військовими льотчиками.

Митрополит Августин подарував полку список Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці / kapelan.org.ua

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