Головний капелан УПЦ взяв участь у військових урочистостях у Прилуках
07:44, 24 липня 2018Православ`я
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Митрополит Августин взяв участь у військових урочистостях у Прилуках / kapelan.org.ua
У суботу, 21 липня, на запрошення військових льотчиків-ветеранів голова Синодального військового відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин взяв участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя 184-го гвардійського Полтавсько-Берлінського ВБА полку у місті Прилуках.
Митрополит Августин виступив з вітальним словом та подарував полку список Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці, повідомляє сайт Синодального військового відділу УПЦ.
Архіпастир також відправив заупокійну літію за загиблими та померлими військовими льотчиками.
Митрополит Августин подарував полку список Рудосільської ікони Пресвятої Богородиці / kapelan.org.ua
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