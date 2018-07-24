Прийом рукописів на конкурс, присвячений подвигу новомучеників, триватиме до кінця серпня
06:59, 24 липня 2018Православ`я
0 0
За підсумками Конкурсу журі обере рукописи-переможці, які будуть опубліковані у книжковому форматі / konkurs.izdatsovet.ru
Видавнича Рада Руської Православної Церкви продовжує прийом рукописів на конкурс «Кращий художній твір на тему подвигу новомучеників і сповідників Руської Церкви, який раніше не публікувався».
Прийом рукописів та документів на конкурс триватиме до 31 серпня, повідомляється на сайті конкурсу.
Конкурс проводиться з благословення Патріарха Кирила.
Стратегічне завдання Конкурсу – привернути увагу творчого співтовариства на необхідність осмислення в художній формі одного з найдраматичніших і непростих періодів в історії Руської Православної Церкви, повідомляють організатори.
Більш детальна інформація розміщена на сайті конкурсу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter