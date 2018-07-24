Прийом рукописів на конкурс, присвячений подвигу новомучеників, триватиме до кінця серпня

Видавнича Рада Руської Православної Церкви продовжує прийом рукописів на конкурс «Кращий художній твір на тему подвигу новомучеників і сповідників Руської Церкви, який раніше не публікувався».

Прийом рукописів та документів на конкурс триватиме до 31 серпня, повідомляється на сайті конкурсу.

Конкурс проводиться з благословення Патріарха Кирила.

Стратегічне завдання Конкурсу – привернути увагу творчого співтовариства на необхідність осмислення в художній формі одного з найдраматичніших і непростих періодів в історії Руської Православної Церкви, повідомляють організатори.

Більш детальна інформація розміщена на сайті конкурсу.