У Румунії православні відзначили 150-річчя від дня народження першого Румунського Патріарха Мирона (рос.)

Румынская Православная Церковь 18 июля отметила 150-летие со дня рождения первого Румынского Патриарха Мирона (Кристя).

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Патриархии.

***Родившийся 18 июля 1868 года в Топлице в крестьянской семье (в районе Харгита), будущий Румынский Патриарх в 1890 году окончил семинарию в Сибиу, а затем в 1895 году - философский факультет Будапештского университета, где получил докторскую степень.

В 1902 году был пострижен в монашество с именем Мирон. В 1903 году рукоположен в иеромонаха. В 1910 году хиротонисан во епископа города Карансебеш и течение девяти лет возглавлял Карансебешскую епархию.

Принял участие в национальной ассамблее в городе Алба-Юлия, которая 1 декабря 1918 года проголосовала за объединение Трансильвании с Румынским королевством.

31 декабря 1919 года был избран митрополитом всея Румынии, предстоятелем Румынской Православной Церкви после того как его предшественник на этом посту митрополит Конон (Арэмеску-Донич) подал в отставку из-за обвинений в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками.

С 1920 по 1925 год он был митрополитом, а затем с 1925 по 1939 год первым Патриархом Румынским. 4 февраля 1925 года на церковном Соборе Румынская Православная Церковь была провозглашена Патриархатом. Патриаршее достоинство Румынской Церкви было подтверждено томосом Константинопольского Патриарха от 30 июня 1925 года. Учреждение патриаршества в Румынии было также одобрено румынским парламентом. Осенью 1925 года митрополит Мирон (Кристя) принял титул Патриарха всея Румынии, наместника Кесарии Каппадокийской, митрополита Унгро-Влахийского и архиепископа Бухарестского. 1 ноября 1925 года состоялась интронизация первого Румынского Патриарха, в которой приняли участие несколько предстоятелей поместных Православных Церквей.

Патриарх Мирон стал инициатором создания ряда новых епархий Румынской Православной Церкви в перешедшей под контроль Румынского королевства в послереволюционные годы Бессарабии. Он также воссоздал древние епископские кафедры в городах Констанца, Орадя и Клуж.

Многие храмы и церковные здания столичной епархии Бухареста были построены во время его патриаршества. Патриарх Мирон также заложил основы «Библейского института» в Бухаресте. Именно во время его патриаршего служения была построена новая патриаршая резиденция. Патриарший собор также был полностью восстановлен во время его патриаршества. 7 июня 1919 года он стал почетным членом Румынской академии. В культурной сфере Патриарх Мирон также оставил свой след. В частности, он является автором докторской диссертации о знаменитом румынском поэте Эминеску.

Имя Патриарха Мирона также связано с появлением учреждений Румынской Православной Церкви в Иерусалиме. Патриарх Мирон посетил святые места в 1927 году.

Патриарх Мирон также был членом Регентского совета Румынского королевства с 1927 по 1930 год. В течение последних двух лет жизни он занимал пост премьер-министра правительства Румынии. Он был назначен на этот пост 11 февраля 1938 года. Назначение Румынского Патриарха главой правительства было произведено в виду сложной политической обстановки в стране. Правительство во главе с Патриархом Мироном проводило политический курс в духе национализма, выступая за создание «Великой Румынии» и осуществляя дискриминацию нерумынского населения. В этот период более 200 тысяч евреев были лишены румынского гражданства.

В январе 1939 года состояние Патриарха Мирона ухудшилось, он перенес два сердечных приступа. Врачи рекомендовали ему смену климата. 24 февраля Патриарх Мирон прибыл в Канны, где заболел воспалением легких. 6 марта 1939 года он скончался от бронхопневмонии. 7 марта было объявлен в Румынии днем национального траура. Тело Патриарха Мирона было отправлено поездом в Бухарест. 14 марта почивший Патриарх был похоронен в кафедральном соборе Бухареста.