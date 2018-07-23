Грузинському Патріарху стало зле в неділю під час проповіді

Католікосу-Патріарху Всієї Грузії Ілії Другому стало погано під час недільної проповіді в Кафедральному соборі Святої Трійці - Самеба.

Про це повідомляють "Новини-Грузія" з посиланням на Громадське телебачення.

За словами особистого лікаря Патріарха Цісани Шартава, наразі Ілія Другий знаходиться в патріархії і його здоров'ю не загрожує небезпека. Вона також розповіла, що напередодні Патріарх відвідував високогірний Пасанаури (регіон Мцхета-Мтіанеті). Лікар припустила, що через зміни місцевості, у нього міг впасти тиск.

«Нині ми спостерігаємо за ним, щоб не було вірусної інфекції. Вранці йому було трохи погано. Лікарі попросили його не ходити в собор, але він все одно пішов. Напевно, впав тиск і на цьому тлі йому стало зле», - заявила Шартава.

Разом з тим, особистий лікар Патріарха додала, що нині 85-річний Ілля Другий відчуває себе добре і відпочиває.