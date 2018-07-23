У Києво-Печерській лаврі православні відзначили день пам’яті засновника обителі - преподобного Антонія

У день пам’яті преподобного Антонія Печерського, Київського, начальника усіх руських ченців, 23 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, Предстоятель возвів у сан митрополита архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора.

Після читання Святого Євангелія до численних паломників та парафіян Києво-Печерської обителі зі словом проповіді звернувся керуючий справами УПЦ митрополит Антоній. Він розповів про особистість преподобного Антонія Печерського та суть чернечого подвигу.

Після літургії Предстоятель очолив молебень преподобному Антонію. Наприкінці богослужіння Блаженніший Владика від імені усіх архієреїв, духовенства та вірян привітав з днем небесного покровителя митрополита Антонія.

Митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом, побажав вірним щастя, здоров’я та Божого благословення, а також окремо привітав усіх, хто носить ім’я преподобного Антонія.